Ein klassischer, traditioneller Heiligabend war gestern, ein gemütliches Fest am Strand ist heute – zumindest, wenn es nach Ann-Kathrin Brömmel (27) und ihrem Liebsten Mario Götze (24) geht. Das Power-Paar hat die europäischen Wintertemperaturen offensichtlich satt und flüchtet sich stattdessen ins Warme! Aber wo geht's eigentlich hin?

Wer träumt nicht ab und zu davon – Weihnachten einmal unter Palmen zu feiern, Tausende Kilometer von der Heimat entfernt? Für Ann-Kathrin und Mario geht dieser Wunsch jetzt in Erfüllung. In den nächsten Tagen heißt es für sie: ciao Deutschland, hallo Naher Osten! Beim Mon Chérie Barbaratag in München verriet die Blondine gegenüber Promiflash: "Wir werden Weihnachten zu zweit in Dubai verbringen und Urlaub machen." Und da das andere Ende der Welt nicht gerade um die Ecke liegt, bleiben das Model und der Fußballer sogar über den Jahreswechsel!

Die Fans des Paares können sich freuen. Erfahrungsgemäß halten Ann-Kathrin und Mario die schönsten Momente nämlich mit der Kamera fest. Und wer weiß, vielleicht verbreiten die beiden ja direkt etwas Urlaubsfeeling!

Instagram / annkathrin_vida Ann-Kathrin Brömmel auf den Bahamas

JOHN MACDOUGALL / AFP / Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel bei der "Die Mannschaft"-Premiere in Berlin 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de