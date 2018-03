Das sind doch schöne Aussichten für die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Elena Carrière (20)! Sie kann dieses Jahr weihnachtliche Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen. Auch wenn sie das Ende des Jahres 2016 herbeisehnt, dürfte sich Elena zumindest auf das Fest der Liebe freuen. Jetzt erzählte das Model Promiflash, warum sie endlich wieder einmal mit ihren Eltern an Heiligabend zusammen sein wird!

Elena wird zum ersten Mal nach immerhin 15 Jahren mit Mama und Papa gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Warum? Das verriet sie Promiflash auf der "Glow Christmas Edition" in Berlin: "Sie sind ja getrennt und haben sich dieses Jahr dazu entschieden, weil wir so wenig Zeit miteinander verbringen können. Wir sind alle drei Freiberufler und müssen so viel rumreisen, dass wir uns nie sehen können. Zu dritt an Weihnachten ist doch mal schön."

Wenn es nach Elenas erster Modelagentur geht, sollte sie in puncto Festtagsbraten einen Gang runterschalten. Im Video erfahrt ihr, dass sie dort tatsächlich als zu dick galt.

Instagram / elenacarriere.official Elena Carrière, TV-Star

Instagram / elenacarriere.official Elena Carrière, GNTM-Kandidatin aus dem Jahr 2016

Instagram/Elena Carriere Model Elena Carrière



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de