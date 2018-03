Am Ende des Jahres jagt noch einmal ein Serien-Highlight das andere. Netflix lässt vor allem mit den Remakes zu Gilmore Girls und Full House die Fan-Herzen höher schlagen. Am 9. Dezember erschien bereits die zweite Staffel von Fuller House, in der vor allem Feiertage wie Thanksgiving und Weihnachten im Vordergrund stehen. Im Promiflash-Interview verriet D.J.-Darstellerin Candace Cameron Bure (40), wie sie mit ihrer Familie das Weihnachtsfest zelebriert.

Die Blondine verfolgt mit ihrem Ehemann und den Kids Jahr für Jahr eine ehrenwerte Tradition: "Wir machen sehr viel gemeinnützige Arbeit. Wir helfen am Weihnachtsmorgen im Obdachlosenheim aus", so Candace im Promiflash-Interview. Doch natürlich kommen auch die üblichen Klischees nicht zu kurz: "Wir alle dekorieren den Weihnachtsbaum zusammen, es ist leckeres Essen und alles mögliche involviert."

Ihre beliebte TV-Rolle D.J. Tanner belebt sie in "Fuller House" erneut zum Leben. Im Video am Ende des Artikels erfahrt ihr Details über die kürzlich erschienene zweite Staffel.

Apega/WENN.com Candace Cameron Bure und ihre Familie

Brian To/WENN.com Candace Cameron Bure mit Tochter Natasha



