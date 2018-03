Seit über zwei Jahren ist Sophia Thiel (21) jetzt schon auf YouTube aktiv. Die Fitness-Vloggerin teilt dort Diät-Tipps, Sport-Übungen und leckere – natürlich gesunde – Rezepte mit ihren fast 550.000 Followern. Im Oktober 2014 ging das erste Video der einst pummeligen Schülerin online. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie sie heute über den knapp fünf minütigen Clip denkt.

"Brutal! Das war: 'Diät-Geheimnis: Protein-Muffins'. Wir haben das mit der Handykamera gefilmt. Mein Freund, der Charlie, hat die ganze Zeit im Hintergrund in die Kamera geatmet. Man hört nur sein Atmen", erzählt sie bei der "Glow Beauty Convention – Christmas Edition" in Berlin. Doch nicht nur hinter der Kamera lief damals nicht alles perfekt, auch mit ihrer eigenen Performance ist Sophia im Nachhinein nicht so ganz zufrieden: "Ich habe nicht gewusst, was ich sagen sollte. Ich starre fixiert in die Kamera." Dafür, dass es ihr allererster Versuch auf der Plattform war, kann sie aber doch eigentlich mit sich zufrieden sein – aller Anfang ist immerhin schwer.

Während einige YouTuber ihre ersten Geh-Versuche auf privat gestellt oder gelöscht haben, steht die sportbegeisterte Blondine aber zu ihrem "Piloten", der heutzutage schon über 130.000 Views verzeichnen kann: "Ich würde die drin lassen. Also auch Videos, wo ich sage 'Ach du meine Güte, wie konntest du das machen?' Ich finde das sympathisch. Es gehört einfach zur Geschichte mit dazu." Und genau das dürften wohl ihre Fans besonders sympathisch finden.

Wie Sophias YouTube-Kollegin Dagi Bee (22) mittlerweile über ihr erstes Video denkt, das könnt ihr hier erfahren – ihre Reaktion ist jedenfalls ganz anders als die der Bodybuilderin.

Instagram/ pumping.sophia.thiel Sophia Thiel im Fitnessstudio

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitnessikone

FayesVision/WENN.com Sophia Thiel in Los Angeles

