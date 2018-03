Wird 2017 ein gesundes und glückliches Jahr für Robert Kardashian (29)? Ein guter Anfang ist jedenfalls gemacht: Rob ist nicht nur wieder mit Blac Chyna (28) zusammen – das Paar feierte gemeinsam Weihnachten und Silvester – sondern sagt mit ihrer Hilfe nun auch seinen Pfunden den Kampf an.

Wer Robs und Blacs Snapchat-Account folgt, durfte miterleben, mit wie viel positiver Energie die zwei Reality-Stars das neue Jahr anpackten. Sie ließen sich von der Neujahrsmüdigkeit vieler Silvester-Partylöwen nicht anstecken, sondern gingen zum gemeinsamen Wandern an die frische Luft. Mit Fotos und Videoclips zeigen Blac und Rob nicht nur, dass sie nach ihrem Trennungsdrama Mitte Dezember wieder glücklich sind, sondern auch, dass sie einen klaren Vorsatz für 2017 gefasst haben: gesund leben und abnehmen. Deshalb ging es für sie direkt ab in die Wanderklamotten zum ersten schweißtreibenden Sportprogramm in diesem Jahr.

Für Rob waren die letzten Wochen im Jahr 2016 alles andere als leicht, denn neben den Beziehungsturbulenzen mit seiner Verlobten erlebte der 29-Jährige auch gesundheitliche Rückschläge – von Diabetes, Depressionen und Fressattacken war die Rede. Der traurige Höhepunkt: Zwischen Weihnachten und Silvester landete der Bruder von Kim (36), Khloe (32) und Kourtney Kardashian (37) im Krankenhaus. Den Jahreswechsel konnte er zum Glück wieder zu Hause mit Blac Chyna feiern – und jetzt möchte er offensichtlich mit sportlichem Fleiß dafür sorgen, dass er für Töchterchen Dream Renee ein gesunder und fitter Papa sein kann.

Über wie viele tolle Geschenke sich Blac Chynas Kinder Dream und King Cairo (4) freuen durften, seht ihr im folgenden Clip:

Snapchat / Rob Kardashian Blac Chyna, Verlobte von Rob Kardashian

Snapchat / blacchynala Rob Kardashian und Blac Chyna

Instagram/ robkardashian Blac Cyna und Rob Kardashian im Legoland

Glaubt ihr, dass Rob Kardashian mit dem Abnehmen Erfolg haben wird? 122 Stimmen 48 Auf jeden Fall! Nach der schweren Zeit, die Rob hinter sich hat, nimmt er die Herausforderung nun bestimmt ganz ernst 59 Vielleicht! Aber der Erfolg ist sicher nur von kurzer Dauer. Rob nimmt doch seit Jahren immer mal wieder ab und dann wieder zu 15 Nein, Rob macht sich was vor. Er wird es nie schaffen, abzunehmen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de