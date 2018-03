Jetzt kann es doch wirklich nicht mehr lange dauern, oder?! Während vor einigen Monaten kaum ein Ansatz von einem Babybauch bei Natalie Portman (35) zu sehen war, schiebt die schöne Schauspielerin mittlerweile schon länger eine bedächtige Kugel vor sich her. Beim Palm Springs International Film Festival stellte sie diese nun gelungen zur Schau und strahlte in einem weiten Kleid für die Fotografen.

Mit der Information, wann genau ihr zweites Kind das Licht der Welt erblicken wird, wollte Natalie bislang noch nicht so recht herausrücken und das soll auch so bleiben. Nur den Tipp, dass es im Frühjahr so weit sein soll, ließ die in Jerusalem geborene Mimin aus sich herauskitzeln. Ein Insider plauderte aber vor einigen Wochen etwas anderes gegenüber Us Weekly aus: "Natalies Entbindungstermin ist irgendwann rund um die Oscar-Verleihung." Und diese findet bereits am 26. Februar statt. Natalie selbst wird für ihre Rolle der Präsidentengattin Jacqueline Kennedy im Film "Jackie" bereits als heiße Anwärterin auf einen der begehrten Preise gehandelt. Ob sie diesen dann eventuell gar nicht persönlich entgegen nehmen kann?

Beim aktuellen Gang über den Red Carpet mit Ehemann Benjamin Millepied (39) zeigte sich Natalie übrigens in einem Wallekleid von Dior, das ihren XXL-Bauch flatternd umspielte.

Hier könnt ihr euch einen weiteren glamourösen Auftritt der 35-Jährigen mit Babybauch anschauen:

Splash News Natalie Portman beim Palm Springs International Film Festival in Los Angeles

Splash News Natalie Portman beim Palm Springs International Film Festival in Los Angeles

Gene Young / Splash News Natalie Portman bei der Premiere von "Jackie" im Dezember 2016 in Washington



