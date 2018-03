Wie groß der kleine Mann schon geworden ist. Saint West feierte am 5. Dezember 2016 bereits seinen ersten Geburtstag – ganz heimlich, still und leise. Denn zu diesem Zeitpunkt herrschte bei seiner Mutter, Kim Kardashian (36), noch Social-Media-Funkstille. Nach dem Raubüberfall, den sie im Oktober in Paris durchlebte, hatte sie sich vorläufig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch jetzt ist Kim zurück und damit auch ihre niedlichen Kinder. Und so dürfen sich die Kardashian-West-Fans nun über Aufnahmen von Saints ersten, wackeligen Schritten freuen!

Taps, taps, taps und ups – landet Saint dann doch wieder auf seinem Popo. Doch der Knirps gibt nicht auf und schafft es wirklich, ein paar Schritte zu machen, bevor er in den Armen seiner Mama landet. Und die platzt fast vor Glück und Stolz über die Fortschritte ihres Söhnchens. Diese idyllischen Familienaufnahmen veröffentliche Kim Kardashian jetzt auf YouTube und verzückte damit ihre gesamte Fan-Gemeinde. Die hatte tatsächlich auch schon lange auf neue Social-Media-Clips ihres liebsten It-Girls warten müssen. Wenn sie da nicht schon unter Entzugserscheinungen litt...

Erst die Attacke auf Kim während der Paris Fashion Week, dann Kanye Wests (39) Nervenzusammenbruch – die letzten Monate waren für Kimye wirklich sehr turbulent. Doch ihre Kinder North (3) und Saint waren auch in dieser Zeit ihre größte Freude, wenn sie diese ausnahmsweise auch einmal abseits neugieriger Augen genossen. Doch jetzt scheint wieder alles beim Alten zu sein. Dank Kims Comeback kann die Welt sich an Saint Wests ersten Schritten erfreuen!

Wie schlecht es Kim unmittelbar nach dem Überfall ging, erfahrt ihr im Clip:

srpp/ Splash News Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint und North

Splash News Saint West im Central Park in New York City

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West, Saint und North West 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de