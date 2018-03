Die volle Familien-Dröhnung! Kim Kardashian (36) scheint ihr Überfalltrauma überwunden zu haben. Nach drei Monaten Social-Media-Abstinenz feiert sie endlich ihr Comeback. Das It-Girl postete nicht nur ein wunderschönes Foto im Internet, sie veröffentlichte pünktlich zum Beginn von 2017 auch ein idyllisches Homevideo – Kim K. ist zurück.

Nach der schrecklichen Attacke in Paris Anfang Oktober brauchte die 36-Jährige erst einmal Zeit für sich. Doch jetzt will sie offenbar neu durchstarten und gleichzeitig mit einem bösen Gerücht aufräumen. Bei Snapchat und auf YouTube präsentiert sie deshalb nun tolle Clips – und die liefern zuckersüße Einblicke in Kims Privatleben. Denn die Aufnahmen drehen sich nicht nur um sie, sondern zeigen schnuckelige Momente ihrer ganzen Familie. Offenbar als Rückblick auf das Jahr 2016 gedacht, dürfen sich Fans über die unterschiedlichsten Situationen mit North (3), Saint (1) und Kanye West (39) freuen. Von alltäglichen Augenblicken in den eigenen vier Wänden bis hin zu öffentlichen Auftritten, für die Kim sich selbst und ihr Töchterchen herausputzt, ist alles dabei. Besonders aussagekräftig: Diverse Bilder von Kim und ihrem Mann Kanye in liebevoller Zweisamkeit – beim Küssen, Tanzen oder in inniger Umarmung. Die Botschaft ist klar. Zwischen Kim und Kanye ist alles in bester Ordnung!

Die letzten Monate waren für das Traumpaar alles andere als leicht. Die Kardashian-Wests mussten nicht nur den Angriff auf Kim verarbeiten, im November erlitt Kanye einen Nervenzusammenbruch und wurde in einer Klinik behandelt. Darüber hinaus wird in den Medien ständig darüber diskutiert, dass diese Schwierigkeiten zu einer Ehekrise zwischen der Reality-Queen und dem Rapper geführt hätten und sogar von Scheidung ist immer wieder die Rede. Kim Kardashian schlug mit ihrem Social-Media-Comeback also direkt zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie geht die ersten Schritte zurück in die Öffentlichkeit und führt der Welt vor Augen, wie glücklich sie mit ihren Kindern und ihrem Ehemann ist.

Mehr über den Überfall auf Kim erfahrt ihr im Clip:

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West, Saint und North West 2017

Getty Images Kim Kardashian beim "The Girls' Lounge Dinner" im September 2016 in NYC

Splash News Kanye West und Kim Kardashian in Paris



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de