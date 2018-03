Sarah Lombardi (24) lebte während ihrer gemeinsamen Zeit mit Noch-Ehemann Pietro (24) davon, regelmäßig in der Öffentlichkeit zu stehen. Die beiden kehrten fast ihr komplettes Leben nach außen und führten eine Existenz auf den TV-Geräten der Fans. Ob eigene Reality-Dokus, gemeinsame Gesangsauftritte oder die roten Teppiche der Republik – Sarah und Pietro waren oft gesehene Gäste. Nach der Trennung war damit erst einmal Schluss. Jetzt steht Sarah jedoch kurz vor ihrer Rückkehr ins Showbiz – und das auf einer riesigen Veranstaltung!

Sarah soll ihr großes Comeback auf der diesjährigen Berlin Fashion Week planen. Das berichtete nun die Bild. Dort werde sie bei der "Riani"-Modenschau zu Gast sein. Doch Sarah muss sich dem Trubel nicht alleine stellen. Ihre Mama Sonja Strano wird neben ihr im Publikum sitzen und der Sängerin sicherlich etwas Sicherheit im Blitzlicht der Fotografen geben.

Ihr Ex Pietro zeigte sich bereits Anfang Dezember auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016 in Berlin. Im angehängten Video erfahrt ihr, was er sich für das Jahr 2017 vorgenommen hat.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi mit ihrer Mutter Sonja Strano im Jahr 2014

WENN.com Pietro Lombardi auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de