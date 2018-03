Bald ist es soweit, dann heißt es wieder "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Das berühmt-berüchtigte Dschungelcamp geht in die elfte Runde. Neben Promis wie Gina-Lisa Lohfink (30), Hanka Rackwitz (47) und Jens Büchner (47) ist auch Germany's next Topmodel-Nervensäge Alexander Keen (34) mit am Start. Um nichts dem Zufall zu überlassen hat er sich eine ganz besondere Urwald-Begleitung ausgesucht – einen ehemaligen Camper, der es in seiner Staffel weit geschafft hat.

Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Nico Schwanz (38), der 2009 im Dschungelcamp den dritten Platz hinter Ingrid van Bergen (85) und Lorielle London (33) ergattern konnte. Der Schlagersänger ist mit Honey gut befreundet und will ihm in Australien mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Ich unterstütze Alex, da wo ich nur kann. Ich will einfach, dass er nach vorne kommt. Alex ist wie gesagt ein Freund von mir und ich freue mich, dass er mich mitnimmt." Na, bei so viel Support fällt es dem Männermodel sicher ein bisschen leichter, die Dschungelkrone zu ergattern.

Nico soll aber nicht der einzige Ex-Camper sein, der einen aktuellen Kandidat in den Dschungel begleitet. Angeblich soll Sarah Joelle Jahnel (27) sich Micaela Schäfer (33) zur Unterstützung herangezogen haben.

