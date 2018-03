Na, wen haben wir denn da? Unter einem vollen Rauschebart versteckt sich doch tatsächlich der Bachelor aus dem Jahr 2013, Jan Kralitschka (40). Das Männermodel kann wahrlich alles tragen – und so macht Jan in einem aktuellen Clip auf Facebook seine Verwandlung vom Zottelbär zum Glattgesicht zum lustigen Rasiererlebnis für Groß und Klein.

Denn einfach nur einschmieren, rasieren, fertig – das ist ja tierisch langweilig. Viel spannender ist es doch, lustige Formen in den Bart zu schnitzen. Gesagt, getan: So durchläuft Jan vom Motorradgang-Mitglied, über den brummigen Seebären und den Pornobalken so ziemlich jede Phase, die das werte Gesichtshaar so hergibt. Ein wirklich witziges Unterfangen, das einmal mehr beweist: Jan sieht einfach dufte aus, egal mit welcher Frisur um den Mund. Den einstigen Rosenkavalier in all seiner Pracht seht ihr oben im witzigen Video!

Wie er wohl seiner Freundin Ann-Kristin am besten gefällt? Bestimmt glatt geschoren, denn so küsst es sich bekanntlich am einfachsten...

Ralf Succo/WENN.com Jan Kralitschka bei "Deutschland tanzt"

Uta Konopka/WENN.com Jan Kralitschka und Ann-Kristin Brücker

Patrick Hoffmann/WENN.com Jan Kralitschka, Bachelor aus dem Jahr 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de