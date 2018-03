Persönliche Tanzstunde für Jan Leyk (32)? Der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star ist für sein rüpelhaftes Benehmen bekannt. Kein Wunder also, dass er die aktuelle DSDS-Staffel nutzt, um mal wieder für reichlich Spaß bei seinen Followern zu sorgen. In seinem neuesten Instagram-Video legt der aufmüpfige DJ einen lustigen Tanz aufs Parkett und begeistert damit seine Fans.

"Erstmal 'ne DSDS-Tanzstunde gönnen", schreibt Jan Leyk unter den lustigen Clip, der ihn beim Tanzen zeigt. Motiviert kreist er seine Hüften zum Song "Helele" hin und her. Er gibt wirklich Vollgas, bis er sich bei einer Drehung am Fuß verletzt. "Ahh, der Controller", beschwert er sich.

Inspiration für seine Tanzeinlage holt sich das TV-Gesicht bei einer DSDS-Kandidatin. Seine Fans sind hin und weg vom lustigen Video: "Du bist so 'ne Granate", "Hahaha, der Hammer", "Ich feiere dich so sehr", schreiben die begeisterten User unter den Beitrag.

Jan Leyk ist immer zu Späßen aufgelegt – und genau das scheinen seine Anhänger auch an ihm zu lieben. Was denkt ihr über Jans Video: Lustig oder fies? Stimmt im Voting ab!

Alexander Koerner/Getty Images for Audi Jan Leyk beim Audi Fashion Award 2013

Facebook/Jan Leyk Jan Leyk, Ex-BTN-Star

Facebook / Jan Leyk Jan Leyk, DJ

Was denkt ihr über die Tanzeinlage von Jan Leyk? 193 Stimmen 155 Mega witzig! Ist doch alles nur Spaß 38 Schon gemein, denn schließlich imitiert er eine DSDS-Kandidatin



