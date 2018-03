Die legt aber früh los! Mit gerade einmal acht Jahren tritt Jazmyn Bieber (8) in die Fußstapfen ihres großen Bruders Justin (22) und wagt die ersten Schritte in Richtung Showbiz. Auf YouTube präsentiert die Kleine ihren ganz persönlichen Channel.

"Hallo Leute! Willkommen bei der Jazmyn-Bieber-Show. Ich bin eure Gastgeberin Jazmyn Bieber", flötet das achtjährige Mädchen mit dem weltberühmten Bruder in die Kamera. Der hatte ja ebenfalls ihm Grundschulalter begonnen, seine Karriere anzukurbeln, offenbar zieht jetzt das nächste Familienmitglied nach. Im Dezember veröffentlichte Jazmyn ihr erstes Video auf YouTube und rührt jetzt mithilfe ihres Bruders kräftig die Werbetrommel. Auf Instagram hat die Kleine bereits über eine Millionen Fans und Follower angesammelt, auf YouTube knackte sie kürzlich die 100.000er-Marke.

In den nächsten Wochen sollen die ersten Videos gepostet werden. Vielleicht begleitet sie Justin ja demnächst schon auf größere Veranstaltungen, diese Ehre hatte im vergangenen Jahr bereits Brüderchen Jaxon (7) – auch wenn der davon nicht so angetan wirkte. Ein paar weitere Jahre außerhalb des Rampenlichts würden den Bieber-Kids vielleicht auch nicht schaden – so wettert ein Kritiker auf Facebook: "Wenn ihr eine Achtjährige, die noch nicht im Internet sein sollte, und deren Familie sehen wollt, die auf einem Multi-Millionen-Dollar-Anwesen lebt, das ihnen ihr berühmtes Kind gekauft hat, dann los, guckt's euch an."

Mehr über Jazmyns Bruder Jaxon erfahrt ihr im Video.

Instagram/jazmynbieber Jazmyn Bieber und Justin Bieber

AKM-GSI / Splash News Jazmyn Bieber und Justin Bieber

Instagram/jazmynbieber Jazmyn Bieber



