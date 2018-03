Der Miezen-Miet-Zoff geht weiter! Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) wohnen seit einem Jahr in einer Mietwohnung auf Mallorca – und haben jetzt richtig Stress mit ihrer Vermieterin, denn die will das TV-Paar jetzt so schnell wie möglich raus haben! Ihrer Meinung nach ist ihr Ärger nicht unbegründet. Das berichtete sie zunächst Promiflash - und nun auch ganz öffentlich in den sozialen Medien!

Auf Facebook erklärt die Vermieterin jetzt noch mal, warum sie möchte, dass das Ehepaar nicht mehr in ihrer Wohnung lebt: "Es ist meine Wohnung, die in der TV-Show zu sehen war. Gegen meinen Willen und gegen den Mietvertrag!" Fakt ist, dass in der Wohnung tatsächlich Dreharbeiten zu der TV-Doku stattgefunden haben – und das war der Besitzerin zufolge sogar verboten. Und es kommt noch dicker für die Katze: In Spanien haben Mieter viel weniger Rechte als in Deutschland. "Es gibt einen Unterschied zwischen dem spanischen und dem deutschen Recht! Ich lebe in Moskau, habe kein RTL2. Und doch habe ich es herausgefunden", stellt die Besitzerin der Immobilie unter dem ersten Promiflash-Artikel zum Miet-Zoff auf Facebook in einem Kommentar wütend fest.

Und die Katze? Die lässt sich das natürlich nicht gefallen, fährt die Krallen aus und holt jetzt bei Facebook zum Gegenschlag aus: "Ja, morgen ziehen wir aus. Nein, diese Vermieterin ist mir völlig unbekannt. Ja, ich bin es gewohnt, dass Leute vieles versuchen, um auf meine Kosten 'bekannt' zu werden. Auch Scheiße labern. Danke der Nachfrage." Scheint wohl, als wäre mit einem Auszug wirklich allen Parteien geholfen!

Schon kurz zuvor hatte Danis Management gegenüber Promiflash verlauten lassen: "Die Aussagen der Vermieterin sind nicht zutreffend und auch ein Grund das Mietverhältnis zu beenden."

Von dem Stress bekommt die kleine Sophia (1) zum Glück noch nichts mit. Seht euch in dem folgenden Video an, wie die Kleine Gehversuche in den Schuhen von Opa Costa Cordalis (72) wagt.

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

Facebook / Lucas Cordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Sophia

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger am Flughafen von Mallorca

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger in ihrer Wohnung auf Mallorca



