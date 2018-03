Von Australien vor den Traualtar! Das könnte jetzt dieser Promi-Dame blühen: Nacktschnecke Micaela Schäfer (33). Das Eroktikmodel befindet sich derzeit als Buschbegleitung für DSDS-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (27) in Down Under. Seit gestern kämpft ihre Busenfreundin um die begehrte Dschungelkrone. Doch nicht nur Sarah Joelle hätte was von dem Sieg, sondern auch ihre BFF Micaela.

Gewinnt Sarah Joelle die 11. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, dann wäre Textilfeindin Micaela endlich am Ziel ihrer Träume. Denn ihr Liebster Felix Steiner macht jetzt eine vielversprechende Ansage, wie Promiflash erfuhr: "Eines verspreche ich dir, wenn du die Dschungelkrone ergatterst, dann gibt es von mir einen Ring. Denn dann mache ich meiner Micaela einen Antrag bei eurer Rückkehr."

Na endlich! Schließlich wartet die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin bereits seit geraumer Zeit auf den Kniefall ihres Schatzes. Seit Dezember 2015 sind die beiden ein Paar und bereits acht Monate später konnte sie es nicht fassen, noch keinen Ring am Finger zu tragen: "Ich habe leider immer noch keinen Verlobungsring. Es ist unmöglich", stellte sie damals fassungslos gegenüber Promiflash fest. Na, das dürfte sich ja bald ändern, wenn Sarah Joelle das Krönchen mit nach Deutschland bringt. Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

Ob die 27-Jährige das schafft? Mit dem freizügigen Camp-Tipp von Mica dürfte das ja fast problemlos zu schaffen sein. Was sie der Sängerin rät, erfahrt ihr hier:

Brian Dowling/WENN.com Micaela Schäfer mit ihrem Freund

RTL / Stefan Menne Nacktschnecke Sarah Joelle Jahnel

WENN Micaela Schäfer mit ihrem Freund Felix Steiner



