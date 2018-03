Der Startschuss zur 11. Staffel Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ist gefallen! Am Freitag lief die erste Folge der beliebten RTL-Show über die deutschen Mattscheiben. Zwei Teilnehmer fielen besonders auf: Der eine outet sich als Mega-Überraschungskandidat, der andere hingegen scheint sich bereits jetzt ins Aus geschossen zu haben.

Bei Julian F.M. Stoeckels (29) Dschungelcamp-Public-Viewing-Party im "Mercure Hotel MOA" in Berlin wurde eines sehr deutlich: Florian Wess (36) hat sich mit seiner Verbalattacke gegen Mitcamper Alexander "Honey" Keen (34) keinen Gefallen getan. Julian, der in der Regel auch kein Blatt vor den Mund nimmt, zeigte sich fassungslos im Gespräch mit Promiflash: "Ich war ein bisschen schockiert über Florian Wess, der sich da sehr böse und garstig geäußert hat über die anderen – und das gleich in der ersten Folge." Auch Eva Jacob, die 2011 in Down Under mit Spinnen, Kakerlaken und Co. zu kämpfen hatte, teilte diese Meinung: "Aber so was macht man nicht. Gleich so ins kalte Wasser stupsen! Das fand ich nicht gut und das finde ich für ihn schon wieder negativ."

Florian konnte also nicht punkten bei den Stars, wohingegen sich Jens Büchner (47) zum Geheim-Favoriten der Promis gemausert hat: "Ich bin absolut positiv von ihm überrascht! Auch ein sehr lustiger Kerl, der hat mir bis jetzt ganz gut gefallen. Wenn der so weitermacht, dann kann der sehr, sehr weit kommen", prophezeite Thomas Rupprath, der 2011 als Drittplatzierter den Busch verließ. Gleich zwei Prüfungen rockte der Schlagerstar in der ersten Folge. Davon war selbst Julian überrascht: "Dass er das jetzt so gut gemacht hat, hätte ich auch nicht gedacht."

Ob sich Florian mit seiner Aktion gegen Honey tatsächlich ins Aus geschossen hat und ob Malle-Jens als Dschungelkönig nach Deutschland zurückkehrt? Das erfahren die Zuschauer in den nächsten zwei Wochen. Alle weiteren Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gibt es im Special bei RTL.de.

RTL / Stefan Gregorowius Julian F.M. Stoeckel, Dschungelcamp-Teilnehmer von 2014

RTL / Stefan Gregorowius Eva Jacob, Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2011

RTL / Stefan Gregorowius Thomas Rupprath, Dschungelcamp-Teilnehmer von 2011

