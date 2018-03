Joe Jonas (27) ist ein echtes Multitalent: Ob als Musiker oder Schauspieler – der ehemalige Disney-Star lässt die Frauenherzen einfach höher schlagen! Doch das in ihm auch ein echt begabtes Männermodel steckt, bewies er jetzt bei einem Shooting mit einem absoluten Megastar aus dem Modebusiness!

Zusammen mit dem Burger-Model Charlotte McKinney (23) posierte Joe für eine heiße Kampagne des berühmten Labels GUESS – in Unterwäsche! Neben dem makellosen Körper seiner Kollegin kann sich aber auch Joe in den knappen Höschen wirklich sehen lassen! Doch dafür musste der DNCE-Frontmann von seiner Fitnesstrainerin ordentlich einstecken: "Sie hat mich richtig hart rangenommen", offenbart er im E!News-Interview. Trotz der Strapazen hatte der Sänger einen Mordsspaß am Set! Und gegen härtere "Sporteinheiten" hat Joe ja bekanntlich auch nichts...

Was für Modelprofi Charlotte nichts Besonderes mehr ist, ist für Joe aber wirklich aufregend: Schon lange soll der Sänger davon geträumt haben, einmal für das große Label zu modeln. Dass dieser Wunsch jetzt sogar zusammen mit seiner letzten Musikvideopartnerin in Erfüllung gegangen ist, dürfte für den Ex-Jonas Brother sicher besonders schön gewesen sein!

Mit welcher Dame Joe offenbar gerade privat auf Tuchfühlung geht, erfahrt ihr im Video:

