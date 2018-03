Der fröhliche Stripper Jesse Fischer hat die Partnersuche im TV anscheinend noch nicht ganz abgehakt: 2016 versuchte der 37-Jährige in der Promiausgabe von Adam sucht Eva, mit nackten Tatsachen die richtige Partnerin zu becircen – ohne Erfolg. Doch jetzt will sich der siegessichere Single bei einer anderen Kuppel-Show beweisen – und die Frau am besten auch gleich mit nach Hause nehmen, wie Promiflash jetzt erfahren hat.

Jesse ist bereit: Der TV-Star will sein Glück bei der RTL-Datingshow Die Bachelorette versuchen. Konkurrenz kennt der Stripper aus Leidenschaft nicht, wie er im Gespräch mit Promiflash verrät: "Hallo? Ich bin einmalig, mich gibt's nur einmal! Die sollen alle zu Hause bleiben, ich komme, hab' die Alte für mich und fertig", ist seine Kampfansage an die restlichen Männer. Wie er die Rosenkavalierin von sich überzeugen will, weiß der Ex-Supertalent Kandidat auch schon ganz genau: Mit geballtem Jesse-Charme will er sich die Dame angeln!

Bewerben will sich Jesse auf alle Fälle, wie er weiter verrät. Ob der Tänzer es allerdings bis in die Sendung schafft? Mit seiner Freizügigkeit und Offenheit in Sachen Sex dürfte der TV-Star sicher für jede Menge Unterhaltung sorgen! Und was denkt ihr? Wäre Jesse ein guter Bachelorette-Kandidat? Stimmt unter dem Artikel ab!

Wie Jesse sich das perfekte Schäferstündchen mit seiner Liebsten vorstellt, erfahrt ihr im Video:

