Endlich packt Sarah Lombardi (24) über die Beziehung mit Michal aus. Bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin feiert sie ihr Red-Carpet-Debüt seit der Trennung von Noch-Ehemann Pietro (24). Und da plaudert sie auch das erste Mal über ihren vermeintlich neuen Freund Michal.

Wie ernst ist es der Ex von Pietro Lombardi wirklich mit ihrem Michal? "Es ist so, also wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, da verstecke ich mich auch nicht und was daraus wird, das werde ich sehen", erzählt sie im Rahmen der "Riani Fashion Show" in Deutschlands Hauptstadt. Dass sich Michal und Sarah gerne haben und viel Zeit miteinander verbringen, ist spätestens seit ihrem Liebes-Urlaub im Disneyland Paris kein Geheimnis mehr. Sarah möchte nun also erst einmal schauen, was die Zukunft bringt.

Die Fans, die auf ein Liebescomeback mit Pietro hoffen, werden durch ihre Aussagen mit Sicherheit enttäuscht sein: "Ich glaube, es war anfangs schon so: Ich hätte unserer Liebe noch eine Chance gegeben, wenn auch von beiden Seiten wirklich auch der Wille da gewesen wäre, was dafür zu tun, daran was zu ändern. Und irgendwann muss man dann einfach abschließen!", erklärt sie gegenüber Promiflash. Und das tut sie auch – und schaut stattdessen in eine gemeinsame Zukunft mit Michal!

Promiflash Sarah Lombardi und Michal T. im Disneyland

Matthias Nareyek/Getty Images for Riani Sarah Lombardi bei der "Berlin Fashion Week" 2017

Walter Pernkopf / picturedesk.co Pietro und Sarah Lombardi, Sänger



