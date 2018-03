Sie sind also doch ein Paar! Heute wurden Sarah Lombardi (24) und ihre Affäre Michal T. gemeinsam in der Stadt der Liebe gesichtet: Und zwar ganz märchenhaft im Disneyland Paris! Promiflash liegen exklusive Bilder der Verliebten vor!

Eng aneinander geschmiegt machen sie Fotos und lächeln glücklich in die Kamera: Sarah und Michal wirkten bei ihrem Ausflug ziemlich vertraut und verliebt, zeigten sich eng umschlungen. Neben Selfie-Session vor dem Märchenschloss stand für die beiden auch Achterbahn-Spaß auf dem Plan – natürlich samt jeder Menge Körperkontakt. Während Sarah ihre Hand behutsam auf Michals Allerwertesten platzierte, lehnte er sich an seiner Liebsten an.

Noch vor Kurzem betonte Sarah, dass sie momentan mit niemandem zusammen sei. Die aktuellen Bilder sprechen allerdings eine andere Sprache und lassen bei den innigen Turteleien vermuten, dass Sarah und Michal es als Pärchen miteinander versuchen wollen. Söhnchen Alessio (1) soll bei dem Ausflug nicht dabei gewesen sein.

Zuletzt machten die Gerüchte die Runde, dass Sarah in das Haus, das sie noch mit ihrem Ehemann Pietro Lombardi (24) bauen ließ, zurückkehren wolle. Wie Insider berichteten, sei sogar geplant, dass Michal mit einziehen solle. Er wurde sogar schon beim Hereintragen von Dingen in das Haus gesichtet. Scheint ganz so, als würden Sarah und Michal es sehr ernst miteinander meinen.

Schaut euch im Video die ersten exklusiven Bilder und Aufnahmen von Sarah und Michal an!

