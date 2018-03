2017 ist erst wenige Wochen alt. Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger (24) reicht deshalb im Promiflash-Interview noch schnell einen ihrer Neujahresvorsätze nach. Der hört sich so gar nicht nach Showbiz an und ist genau deshalb erfrischend abwechslungsreich. Bei der Berlin Fashion Week zeigt sie sich noch im mega-engen Fummel. Laut ihrem neuen Vorsatz wird sie in Zukunft trotzdem essen, was sie will!

Angelina Heger nimmt im Jahr 2017 etwas Druck aus ihrem Leben. Im Gespräch mit Promiflash am Rande der "Santa Clarita Diet"-Premiere verrät sie nun ihren neuen Anti-Diät-Vorsatz: "Viel essen! Das essen worauf man Bock hat und nicht jetzt irgendwie Kalorien zählen." Nach ihrer Trennung von Leonard Freier (31) hatte Angie einige Kilos verloren. Mit dieser Aussage dürfte sie bei vielen nun Pluspunkte sammeln. Vielleicht setzt sie damit ja ein Zeichen und hilft dem ein oder anderen, ebenfalls sein Leben mehr zu genießen.

Völlig daneben lag Angelina dafür als Dschungel-Orakel. Wenn es nach ihr ginge, wäre hätte eine Kandidatin das Camp bereits verlassen müssen. Wen Angelina schon zurück im Hotel gesehen hat, erfahrt ihr im Video am Ende des Artikels.

Coldrey, James / Actionpress Angelina Heger bei der Premiere von "The One Grand Show" in Berlin 2016

Thomas Niedermueller/Getty Images for IMG Angelina Heger bei der Steinrohner Show während der Berlin Fashion Week (Januar 2017)

