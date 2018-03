Diese beiden haben es offensichtlich eilig! Erst im vergangenen Juni kamen Gerüchte auf, dass Orange Is the New Black-Star Laura Prepon (36) und "Warcraft"-Darsteller Ben Foster (36) ein Paar sind. Im Oktober machte dann völlig überraschend die Nachricht der Verlobung des Paares die Runde. Und nun das: Laura und Ben werden sogar schon Eltern!

Diese frohe Kunde bestätigte eine den Verlobten nahestehende Quelle gegenüber People. Beim berühmten Sundance Film Festival in Park City im US-Bundesstaat Utah zeigte sich das Paar jetzt gemeinsam. Beobachtern zufolge habe Ben sich rührend um seine schwangere Freundin gekümmert. "Ben war sehr beschützend und die ganze Zeit lang in der Nähe von Laura. Er hat sie die ganze Zeit am Arm gehalten und wich auch beim Dinner nicht von ihrer Seite. Sie haben sich auch nicht viel mit anderen unterhalten, sondern blieben lieber unter sich", berichtet ein Augenzeuge.

Mit der Geburt wird wohl auch die Sekte Scientology ein neues prominentes Mitglied bekommen. Laura ist bekennende Anhängerin der Glaubensgemeinschaft, auch Ben, der zwei Jahre lang mit Sean Penns (56) Ex-Frau Robin Wright (50) verlobt war, soll Scientologe sein.

Johns PKI/Splash News Laura Prepon auf dem Red Carpet in NYC

WENN Ben Foster

WENN Laura Prepon in "Orange Is the New Black"



