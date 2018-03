Greifen Lisa und Lena (14) jetzt nach den Sternen? Die Zwillinge sind auf Instagram und Musical.ly schon absolute Superstars. Obwohl sie bereits mehrere Millionen Abonnenten verbuchen können, steigen ihre Followerzahlen täglich weiter an. Das bemerken auch andere Promis. Regisseur und Schauspieler Matthias Schweighöfer (35) holt die Zwei direkt mal in seinen neuen Film "Hot Dog". Jetzt tauchen die Twins auch noch in der Traumfabrik Hollywood auf – geht es etwa noch höher hinaus?

Auf den ersten Blick wirken die aktuellen Instagram-Fotos wie Urlaubsbilder. Die Twins posieren zum Beispiel in Beverly Hills und am Santa Monica Pier mit dem bekannten Riesenrad im Hintergrund. Dazu gibt es noch einen Musical.ly-Clip für die Fans. Doch haben Lisa und Lena am Ende sogar einen Termin mit einem Hollywood-Regisseur? Schließlich sind die Follower der beiden auf der ganzen Welt verteilt. Selbst wenn sie nur eine Gastrolle bekommen, dürfen die Filmbosse sicherlich mit vielen zusätzlichen Kinobesuchern rechnen.

Im Promiflash-Interview erzählen die Zwei bereits im Oktober 2016, dass sie an der Schauspielerei interessiert sind. Das Problem ist damals vor allem noch die Sprache, denn die meisten Abonnenten sprechen kein Deutsch. Vielleicht erobern sie deshalb ja wirklich bald Hollywood.

Instagram / lisaandlena Lisa, Lena und Matthias Schweighöfer

Instagram – lisaandlena Lisa und Lena am Santa Monica Pier in Los Angeles

Instagram – lisaandlena Lisa und Lena im Flugzeug



