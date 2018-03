Was für eine Überraschung! Da dürften die Fans von Nico Schwanz (39) und Saskia Atzerodt (24) nicht schlecht gestaunt haben, als sie die Verlobungsbilder des jungen Paares gesehen haben. Moment mal, Verlobungsbilder? Gaben die beiden nicht erst vor vier Wochen ihr Liebes-Comeback bekannt? Jetzt könnte Nico tatsächlich vor seiner Liebsten auf die Knie gefallen sein.

Doch Entwarnung: Die Szenen, die den Antrag zeigen, sind lediglich Ausschnitte aus Nicos neuem Musikvideo zum Song "Ist das hier wahr", das am Montag auf YouTube veröffentlicht wurde. Für den Clip holte sich der Sänger seine Liebste vor die Kamera und von der konnte er so gar nicht die Finger lassen. Süße Knutschereien, wilde Streitmomente und am Ende der große Kniefall – romantischer hätten die Bilder zum Song wohl kaum sein können. Doch Fans stellt sich vor allem eine Frage: Sind Nico und Saskia auch im echten Leben verlobt?

Bislang äußerten sich die beiden auf Nachfrage von Promiflash nicht. Doch vielleicht hört man ja schon bald die Schwanz-Hochzeitsglocken läuten...

Lacave-Records Saskia Atzerodt und Nico Schwanz beim Videodreh für "Ist das hier wahr"

Manfred Kroyer Saskia Atzerodt und Nico Schwanz

Lacave-Records Saskia Atzerodt und Nico Schwanz



