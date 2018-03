Millionärs-Töchterchen Shania Geiss (12) hat einen großen Traum: Sie möchte Model werden. Dieser Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Vielleicht macht der jüngste Sprössling von Carmen (51) und Robert Geiss (52) schon bald Karriere in der Welt der Mode.

"Sie hat ein Vorstellungsgespräch in Paris in einer ganz ganz bekannten Model-Agentur. Eigentlich mit die bekannteste für Kinder – und sie ist sehr verbissen", offenbart Mama Carmen Geiss im Interview mit Promiflash. Das zwölfjährige Jetset-Girl weiß eben ganz genau, was es will – Papa Robert kann das nur unterstützen: "Und die Kinder sollen tatsächlich ihren Traum leben." Das dürfte doch kein Problem für Shania sein. Und vielleicht zieht ihre ältere Schwester Davina (13) ja sogar gleich mit. Die beiden geben ein wirklich tolles Duo ab – bestimmt auch auf dem Laufsteg.

Schon vor einiger Zeit erzählte Shania im Promiflash-Gespräch: "Seit ich klein war, ganz ganz klein, wollte ich das immer schon werden. Aber ich hatte noch nie ein gutes Gefühl dabei, das zu werden, aber dann nach den Jahren habe ich gedacht: Model ist das Richtige."

Mehr Infos zu den Geiss-Girls gibt es hier:

Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Shania und Carmen Geiss

Die Geissens, RTL2 Die Geissens

RTL II Die Geissens am Golf von Neapel



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de