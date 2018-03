Wow, ganz schön heiß diese Fotos – und das liegt nicht nur an der kalifornischen Sonne. Halbnackte Mädels fahren auf einem XXL-Bett durch Los Angeles? Das kann nur eins bedeuten: Die Dreharbeiten für die 12. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel sind im vollen Gange – und hier sind endlich die ersten Episodenbilder.

Supersexy in Dessous rekeln sich die diesjährigen Kandidatinnen zwischen den weißen Laken und als wäre das nicht genug, teilen sie sich das Bett auch noch mit ziemlich heißen Männermodels. Unter, auf und neben den Boys lassen die Mädels die Temperaturen in Los Angeles ordentlich in die Höhe schnellen. Modelmama und Chefjurorin Heidi Klum (43) weicht ihren Kandidatinnen nicht von der Seite und lässt sich gemeinsam mit den Teilnehmerinnen auf dem fahrbaren Bett durch Hollywood kutschieren.

Doch nicht nur die Girls scheinen sich an der männlichen Unterstützung zu erfreuen. Auch Heidi hat sichtlich Spaß an ihrer Arbeit. Diese heißen Bilder machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Welches von Heidis Mädchen am Ende des Shootings ein Foto in den Händen hält, erfahren die Zuschauer ab dem 9. Februar 2017 immer donnerstags um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Clint Brewer / Splash News GNTM-Dreh in Los Angeles

Clint Brewer / Splash News GNTM-Dreh in Los Angeles

Clint Brewer / Splash News Heidi Klum und zwei Männermodels in Los Angeles

Clint Brewer / Splash News GNTM-Kandidatin beim Shooting in Los Angeles

Clint Brewer / Splash News GNTM-Dreharbeiten in Los Angeles

Clint Brewer / Splash News GNTM-Kandidatinnen in Los Angeles

SAF / Splash News GNTM-Dreharbeiten in Los Angeles

Clint Brewer / Splash News GNTM-Teilnehmerin bei Dreharbeiten in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de