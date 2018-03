Am Mittwoch ist es endlich wieder so weit: Der Bachelor geht in eine neue Runde. Gerade wurde offiziell enthüllt, dass Sebastian Pannek (30) der diesjährige RTL-Rosenkavalier ist. Er wird sich in den kommenden Wochen für eine von 22 schönen Kandidatinnen entscheiden. Dass er in der Kuppelshow tatsächlich auf der Suche nach der großen Liebe ist, verriet jetzt ein Kollege von Sebastian gegenüber Promiflash.

Marc Sommer, der genauso wie Sebastian Männermodel ist, hat den heißen Noch-Junggesellen auf einer Modenschau in Düsseldorf kennengelernt. Im Gespräch mit Promiflash offenbarte er seinen Eindruck von dem 30-Jährigen: "Er passt auf jeden Fall in die Sendung. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es der Fall ist, dass er wirklich die große Liebe da sucht."

Na, dann muss unter den Ladys ja nur noch die richtige dabei sein – auch wenn jetzt schon feststeht, dass sicherlich alle auf Sebastian abfahren werden, oder?! "Die Mehrheit der Frauen, wenn man die mal fragen würde hier in Deutschland, ich glaube schon, dass da die Mehrheit sagt, dass er ein attraktiver Mann ist. Ist auf jeden Fall ein super Typ!", meinte der Model-Kollege. Wow, dann kann das große Wettbuhlen ja beginnen! Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.

Hier könnt ihr euch noch mal das Urteil von Ex-Rosenverteiler Paul Janke (35) über Sebastian ansehen:

Instagram / Sebastian.Pannek Sebastian Pannek, Männermodel

RTL / Stefan Gregorowius Sebastian Pannek, "Der Bachelor"

RTL / Stefan Gregorowius Sebastian Pannek, RTL-Bachelor 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de