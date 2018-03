Die Dschungelcamper sind zurück! Doch bei ihrer Ankunft am Dienstagmorgen am Frankfurter Flughafen waren die Augen nicht nur auf den amtierenden König Marc Terenzi (38) gerichtet, sondern auch auf einen Mann, der den neugierigen Blicken der Medienvertreter vielleicht lieber entgangen wäre. Emir Kücükakgül (22) – Gina-Lisa Lohfinks (Ex-?)Freund.

Beim Abflug der diesjährigen Busch-Crew schien zwischen den beiden noch alles in bester Ordnung zu sein. Doch dann schockte der Fußballer mit der Enthüllung, er habe seine Liebste abserviert – kurz nach deren Ankunft in Australien. Im Camp flirtete Gina-Lisa dann heftig mit Alexander Keen (34). Von Trennungsschmerz sahen die Zuschauer wenig. Und die Turtelei geht nun auch in Deutschland weiter. Am Flughafen nutzte Honey sogar die Gelegenheit, seine neue BFF seinem Papa Willy vorzustellen.

Und Emir? Der wurde von seiner geprellten Ex gekonnt ignoriert und versuchte vergeblich, sich vor den Kameras zu verstecken. Warum er überhaupt da war, ist nicht bekannt. Im Video oben gibt's das spannende und etwas skurrile Szenario in voller Pracht.

