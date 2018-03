Jeder fängt mal klein an, auch YouTube-Mega-Stars wie Julian Claßen (23). Der gehört mit seinem Channel "Julienco" zu den erfolgreichsten Vloggern Deutschlands. Dabei wurde er eigentlich als Sidekick seiner Freundin Bibi Heinicke (23) auf deren Kanal BibisBeautyPalace bekannt. Die Fans der Schmink-Queen fanden aber so viel Gefallen an Julian, dass sie einen eigenen Kanal von dem Spaßvogel verlangten. Und eine bessere Entscheidung hätte Julian wohl nicht treffen können.

Mittlerweile lebt der YouTuber in Saus und Braus und kann sich ein ganz schönes Luxusleben gönnen. Kein Wunder: Auf dem Videoportal hat Julian unglaubliche 2,8 Millionen Abonnenten, auf seinen Social-Media-Profilen versammelt er zum Teil noch mehr Fans, auf Instagram sogar 3,6 Millionen. Damit ist er seiner Bibi schon verdammt nah auf den Fersen. Vorbei die Zeiten, in denen Julian nur der Sidekick von Bibi war.

Inzwischen ist er selbst ein richtiger Star, muss Autogramme schreiben und Selfies mit Fans machen. Äußerlich hat sich Julian seit seinem ersten Video kaum verändert. Vor der Kamera ist er aber viel professioneller geworden. Ein wahrer YouTuber eben.

Action Press / Ukas,Michael Julian Claßen und Bibi Heinicke beim Pre-Opening von World of Cyberobics in Berlin

ActionPress Julian Claßen auf einer Filmpremiere

Instagram / julienco_ Julienco und BibisBeautyPalace, YouTube-Stars



