Am Mittwoch startet endlich die neue heiß ersehnte Staffel von Der Bachelor. In diesem Jahr sucht das Kölner Model Sebastian Pannek (30) die große Liebe im TV. Doch ob das auch klappt? Ex-Kandidatin Denise Temlitz verrät nämlich jetzt, worauf es besonders bei der ersten "Nacht der Rosen" ankommt – und das ist wirklich alles andere als romantisch!

2016 kämpfte Denise Temlitz um das Herz von Ex-Bachelor Leonard Freier (31), wurde am Ende jedoch nur Vierte. Dass es bei der Kuppelshow nicht unbedingt auf die inneren Werte ankommt, verrät sie jetzt im Promiflash-Interview: "Ich denke, Optik ist wirklich ganz ganz wichtig, auch gerade in der ersten Nacht der Rosen, weil du halt nicht wirklich viel Zeit hast, einfach zu zeigen, wie du wirklich so bist."

Den Mädels bleiben in der ersten Folge nur wenige Sekunden, um den Junggesellen von sich zu überzeugen – und das gelingt in der Kürze der Zeit offenbar nicht mit ihren inneren Werten. Kein Wunder, dass sich die Frauen besonders auffällige und knappe Outfits aussuchen: Frau will im Gedächtnis bleiben.

Wie heiß die Ladys der neuen Bachelor-Staffel aussehen, könnt ihr euch in dem folgenden Video genauer ansehen:

RTL / Stefan Gregorowius Denise Temlitz beim Bachelor 2016

Der Bachelor, RTL Denise Temlitz und Leonard Freier beim Bachelor 2016

Der Bachelor, RTL Sebastian Pannek und Bachelor-Kandidatin Tina



