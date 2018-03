Die echten Fans können es kaum noch erwarten! Der diesjährige Super Bowl steht endlich wieder vor der Tür. Im texanischen Houston begegnen sich am späten Sonntagnachmittag Ortszeit die New England Patriots und die Atlanta Falcons und kämpfen um den Titel in der National Football League (NFL). Doch nicht nur das spannende Match begeistert die Massen – auch die Halbzeitshow verspricht jedes Jahr aufs Neue, spektakulär zu werden. Dieses Mal sorgt Lady GaGa (30) für gute Unterhaltung in der Halbzeitpause – die Mega-Show soll zehn Millionen US-Dollar kosten. Jetzt gibt sie den Fans schon mal einen kleinen Vorgeschmack – oder etwa doch nicht?

Auf Instagram teilt die Musikerin einen kurzen Clip. Darin ist die Blondine nur im BH bekleidet zu sehen – so weit, so gut. Das Witzige: Lady GaGa bewegt sich sexy für die Kamera, hat Feuchtigkeitspads unter den Augen und wird von einem Föhn angepustet. Irgendwie sehr unterhaltsam, das hat die 30-Jährige zweifellos drauf. Zu dem Video schreibt die "Bad Romance"-Interpretin: "Wenn irgendwer eine kurze Vorschau zur Super-Bowl-Halbzeitshow haben will – hier ist sie." Diese Aussage lässt vermuten, dass Lady GaGas Auftritt ziemlich heiß wird. Vielleicht will sie ihre Fans aber auch nur ein wenig an der Nase herumführen?

So oder so, am Sonntag wird sich zeigen, was sich Lady GaGa wirklich für den aufsehenerregenden Gig ausgedacht hat. Lustig ist der Mini-Clip aber allemal – und vielleicht ja auch eine wirklich launige Einstimmung auf Sonntag!

Schaut euch hier an, wie fit Lady GaGa und ihre Mama sind:

Frazer Harrison/Getty Images Lady GaGa bei einer Pressekonferenz zum Super Bowl LI

TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Lady GaGa bei einer Pressekonferenz zum Super Bowl LI

Neilson Barnard/Getty Images for The Huffington Post Lady Gaga bei der "Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" in New York 2016



