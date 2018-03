In Anna-Maria Zimmermanns (28) unmittelbarer Umgebung findet gerade ein richtiger Baby-Boom statt. Sowohl die beste Freundin als auch die Cousine der Ex-DSDS-Kandidatin sind frischgebackene Mamas. Ob sich die Schlagersängerin von so viel Baby-Trubel anstecken lässt? Schließlich ist sie jetzt schon zwei Jahre mit ihrem Christian verheiratet. Promiflash verriet Anna-Maria nun, ob auch bei ihr bald Nachwuchs ins Haus steht.

Im letzten Jahr stand für die Sängerin der Beruf noch an erster Stelle. Für Nachwuchs fehlte die Zeit. Und auch 2017 scheint der Schlagerstar noch keine großen Gedanken ans Mamawerden zu verschwendenden. Es sieht ganz danach aus, als reichen der 28-Jährigen die Babys der anderen im Moment noch aus, denn sie erzählt gegenüber Promiflash: "Um mich herum sind gerade ganz viele kleine Kinder, die ich mir ausleihe und wieder abgebe."

Die Sängerin nimmt die Baby-Planung weiterhin ganz entspannt und erklärt: "Also Fakt ist, es wird keinen richtigen Zeitpunkt geben. Dann wenn man es will, klappt es sowieso nicht." Ihren Christian heiratete Anna-Maria im Januar 2015 ganz heimlich. An die Öffentlichkeit geriet die Hochzeits-News nur, weil Ballermann-Kollege Mickie Krause (46) plauderte.

Jens Schlueter/Getty Images Anna-Maria Zimmermann und Achim Petry bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Schultz-Coulon/WENN.com Anna-Maria Zimmermann im Oktober 2015 bei einer Veranstaltung in Hamburg

Action Press / Voß, Cindy Anna-Maria Zimmermann bei der Premiere des Musicals "Tarzan" in Oberhausen



