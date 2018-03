Ein Rechtschreibfehler als Geburtstagsgeschenk für Bibi Heinicke (24)! Die unangefochtene "Queen of YouTube" Bibi Heinicke wird heute 24 Jahre alt. Ihre Follower gratulierten dem Social-Media-Star standesgemäß mit einem Hashtag, doch da hat sich leider ein unangenehmer Tippfehler eingeschlichen.

Wie man das englische Wort für Geburtstag – also Birthday – schreibt, wussten Bibis Fans wohl nicht. Statt dem richtigen Ausdruck trendete auf dem Kurznachrichten-Dienst Twitter in kürzester Zeit der Hashtag "Happy Birhtday Bibi". Der unangenehme Fehler in dem fremdsprachigen Glückwunsch schien den Bibinators einfach nicht aufzufallen. Dem Rest Deutschlands allerdings schon: Via Twitter machten sich einige über die Fanbase der YouTuberin lustig. "Spenden Sie jetzt einen Duden, um Bibi-Fans zu helfen einen fehlerfreien Hashtag in die Trends zu bringen", schrieb ein amüsierter Nutzer.

Doch die 24-Jährige bekam an ihrem Ehrentag nicht nur fehlerhafte Geburtstagswünsche. Ihr Liebster Julian Claßen (23) gratulierte ihr nämlich schon morgens um sechs Uhr mit einem grammatikalisch astreinen und megasüßen Post. Mehr Neuigkeiten zu dem Social-Media-Star gibt es im Clip:

Instagram / bibisbeautypalace Social-Media-Star Bibi Heinicke

Promiflash Bibi Heinickes fehlerhafter Geburtstag-Hashtag

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de