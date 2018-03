Er hat sein Glück gefunden! Jochen Bendel (49) ist bis über beide Ohren verliebt und genießt sein Leben an der Seite seines Mann Matthias Pridöhl. Im vergangenen August heiratete der Moderator seinen Freund im engen Familienkreis. Gegenüber Promiflash plauderte der einstige Promi Shopping Queen-Kandidat aus, wie die Hochzeit die Beziehung der Verliebten beeinflusst hat!

"Wir haben echt unser Glück perfekt gemacht", verriet der TV-Star im Gespräch mit Promiflash. Aber hat sich das Zusammensein für den 49-Jährigen durch die Trauung verändert? "Es ist völlig anders! Du wachst morgens auf und denkst dir so: 'Ich bin echt verheiratet. Das ist cool'", berichtete der strahlende Moderator. Matthias stimmte seinem Liebsten zu: "Ich glaube, das ist einfach das Gefühl, dass man weiß, dass man jetzt so fest zusammen ist", schwärmte der Blondschopf.

Für seine Hochzeit mit seinem Traummann ließ sich Jochen etwas ganz Besonderes einfallen: Er wirkte an seiner eigenen Torte mit! Beim großen Promibacken hatte der Synchronsprecher seine Leidenschaft für die Ofen-Kreationen wiederentdeckt. Bei Matthias würde er übrigens nichts am Rezept verändern: "Die Zutaten, die er in die Waagschale geworfen hat, sind natürlich genau die Zutaten, die man sich von seinem Ehemann wünscht", sagte er im Interview mit Promiflash.

Auch Schauspielerin Janin Ullmann (35) hat geheiratet! Wie süß sie über ihre Ehe mit Kostja Ullmann (32) spricht, könnt ihr euch im Video anschauen.

Joerg Koch/Getty Images Jochen Bendel mit Matthias Pridöhl beim 5. Geburtstag des Senders Sixx

Gajanin,Goran / Actionpress Jochen Bendel (rechts) und Matthias beim Mon Cherie Barbara Tag in München 2014

Gulotta,Francesco / Actionpress Jochen Bendel (rechts) und Matthias bei der ProSieben Sat1 Wiesn beim Oktoberfest in München 2015



