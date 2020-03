Jochen Bendel (52) wird der Besuch seines eigenen Vaters Wolfram unterlassen! Nach einem Zusammenbruch liegt der Vater des Moderators aktuell in einer Klinik in Hanau. Die genaue Ursache für den Vorfall ist bisher noch unklar. Seit vergangenen Freitag verschlechtert sich der Zustand des 80-Jährigen jedoch rapide und sei inzwischen sogar lebensbedrohlich. Sein Sohn Jochen darf ihm in dieser Zeit allerdings nicht beistehen: Aufgrund des Coronavirus' ist der Besuch im Krankenhaus untersagt!

"Zu gefährlich und zu groß ist das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus, wie für viele alte und schwer kranke Menschen", erklärte Jochen die aktuellen Umstände gegenüber Bild. Dabei habe er das Gefühl, dass durch den Erreger überall nur Chaos ausbrach. "Und mitten in diesem Chaos mein alter Vater, der vielleicht einsam ohne die Unterstützung seiner Familie sterben wird", teilte die TV-Bekanntheit ihre Sorgen mit.

Besonders für Jochens Mutter Annegret und den Rest der Familie ist das Besuchsverbot des Familienmitglieds belastend. "Das geht jetzt bestimmt vielen Angehörigen so. Keine Unterstützung, Motivation, Beistand am Krankenbett", vermutete der 52-Jährige. Dabei sei es doch wichtig, seine Liebsten um sich zu haben, um wieder vollkommen gesund zu werden.

Instagram / jochenbendel Jochen Bendel im März 2020

Getty Images Jochen Bendel im Oktober 2010 in München

Instagram / jochenbendel Jochen Bendel im Oktober 2019



