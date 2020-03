Jochen Bendel (52) musste eine schwere Entscheidung treffen! Der Vater des TV-Moderators liegt nach einem Zusammenbruch aktuell in einer Klinik in Hanau. Am vergangenen Freitag habe sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert, sodass er auf die Intensivstation verlegt werden musste. Der daraufhin bei Jochen eingehende Anruf des Krankenhauses habe ihm große Sorgen bereitet: Er musste darüber entscheiden, ob sein Vater im Ernstfall künstlich am Leben erhalten werden soll.

Im Interview mit der Bild schilderte der 52-Jährige: "Man informierte mich über die Situation und wollte von mir wissen, inwieweit ich, würde sich der Zustand meines Vaters weiter verschlechtern, lebensverlängernden Maßnahmen zustimmen würde." In diesem Moment sei er erst einmal perplex und geschockt gewesen. "Wer sowas noch nie erlebt hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie überfordert man sich in diesem Moment fühlt", erzählte das TV-Gesicht. Diese Verantwortung auszuhalten sei fast unmöglich und nur schwer zu ertragen. Erst zwei Tage zuvor war Jochen bei seinem Vater zu Besuch, als dieser den Wunsch geäußert haben soll, schnell wieder gesund zu werden und Zukunftspläne geschmiedet habe. "Deshalb habe ich auf einer maximalen Versorgung im Ernstfall bestanden. Hätte ich nicht die Chance gehabt mit meinem Vater kurz vorher zu sprechen: Ich hätte nicht gewusst wie ich entscheiden soll", erklärte er.

Dass der "Big Brother – Die Late Night Show"-Talkmaster diese Entscheidung nun treffen musste, hätten ihm seine Eltern vor Jahren schon auferlegt. Sie sollen eine Patientenverfügung und Betreuungsvollmachten abgeschlossen haben, um den Angehörigen im Notfall derart schwierige Entscheidungen abzunehmen. Der zusätzliche Anruf habe nach Jochens Vermutungen wohl nur der gegenseitigen Rückversicherung gedient.

Getty Images Jochen Bendel im Februar 2015 in München

Getty Images Jochen Bendel im Januar 2014 in Frankfurt

Getty Images Jochen Bendel im Oktober 2010 in München



