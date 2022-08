Jochen Bendel ist sauer: Ließ Danni Büchner Hund im Stich?

So hatte sich Danni Büchner (44) das sicher nicht vorgestellt. Die fünffache Mama lebt mit ihren Kindern auf Mallorca. Bekannt wurde sie 2016 durch die Sendung Goodbye Deutschland gemeinsam mit ihrem Mann Jens Büchner (✝49). Ein Herz für Tiere hatte Danni auch schon immer: Zu ihren zwei Katzen und zwei Hunden sollte durch die Show "Promi sucht Hundeglück" die Mischlingshündin Kaia dazu kommen – doch am Ende kam alles anders.

"Familie Büchner muss in den nächsten Wochen Kaia besuchen und kennenlernen, mit ihr spazieren gehen, eine immer engere Bindung aufbauen", erklärt der Hundetrainer Jochen Bendel (54) die Bedingungen in der Show. Doch das stellt für die Familie ein Problem dar: Die einstündige Fahrtzeit zur Tierschutzstation, in der Kaia derzeit lebt, ließ sich einfach nicht mit dem Alltag der viel beschäftigten Mutter vereinbaren. Jochen war deswegen besonders enttäuscht: "Ich bin sehr traurig darüber, dass Danni es nicht geschafft hat, Kaia zu sich nach Hause zu holen. Sie hat es auf den letzten Metern völlig versemmelt", schimpfte er gegenüber Bild.

"Wenn man mir drei, vier Stunden aus meinem Alltag nimmt, ist es sehr schwierig", erklärte Danni das Scheitern. Zudem sei sie vier Tage beruflich nicht zu Hause gewesen. Das brachte den Reality-Star zum Nachdenken: "Nach langen Überlegungen sind wir leider zu dem Entschluss gekommen, dass ein dritter Hund zurzeit für uns nicht infrage kommt", sagte sie Bild.

