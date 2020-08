Ist die Kritik am Cast gerechtfertigt? Seit über einer Woche hausen wieder etliche Persönlichkeiten aus der deutschen TV-Landschaft im Container von Promi Big Brother. Bereits vor Beginn der diesjährigen Staffel gab es bei den Fans jedoch Unmut wegen der Kandidaten-Auswahl. Der Grund: Vielen Zuschauern waren die Promi-Bewohner nicht prominent genug. Einer kann diesen Kritikpunkt nicht verstehen: Jochen Bendel (52) – der Moderator sprang für die Teilnehmer des Reality-Formats nun in die Bresche!

Der 52-Jährige führt zusammen mit Melissa Khalaj (31) durch "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Und gegenüber spot on news erklärte er nun, warum er sich keine größeren Stars für "Promi BB" wünscht: "Die Promis, die wir von der Leinwand und aus dem Fernsehen kennen, sind teilweise so zugeknöpft, die machen bei solchen Formaten nicht mit, haben Angst, etwas preiszugeben", erklärte er. Kaufe man solche Promis ein, würden die drei Wochen auf der Couch hocken, sich die Fingernägel feilen, nichts erzählen, die Kohle kassieren und nach Hause gehen, führte er aus. "Da sagen die Leute dann ja auch: Das bringt nichts. Ich will die großen Namen auch gar nicht sehen – die haben in den letzten Jahren nichts über sich erzählt und werden es auch in den nächsten nicht tun."

Vielmehr sei es so, dass aus der Show neue Stars hervorgehen würden. Als Beispiel führte Jochen eine Ex-Kandidatin an: "Katja Krasavice wäre heute bestimmt keine Millionärin und ein mega Social-Star, wenn sie nicht bei PBB gewesen wäre. Deshalb macht es dieses Format auch so reizvoll." Sein Schluss-Plädoyer lautete: "Wenn du denkst, du bist ein Promi, dann bist du eben ein Promi. Am Ende kann ich immer noch entscheiden: Pfeife oder Promi, der das Prädikat verdient hat."

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Die 16 Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020

Anzeige

Getty Images Jochen Bendel bei der Berlin Fashion Week 2017

Anzeige

Defrance / ActionPress Katja Krasavice in Berlin im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de