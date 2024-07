Jochen Bendel gründet Akademie für Hunde an der Nordseeküste

Jochen Bendel (56) und Ehemann Matthias Bendel-Pridöhl hatten das Leben in der Großstadt satt! Die beiden wagten den großen Schritt und tauschten das Münchner Stadtleben gegen idyllische Strände in Cuxhaven an der Nordseeküste. Beim Family & Friends-Event von Bild und Aida plaudert der Moderator aus, wie sich ihr Leben seit dem Tapetenwechsel verändert hat. Gemeinsam mit seinem Liebsten verfolgt Jochen aktuell ein "tierisch cooles" Herzensprojekt: "Wir möchten einen Ort schaffen für Menschen mit ihren Hunden, wo sie nicht lernen wie in der Hundeschule, sondern wo sie sich neu finden, sich neu entdecken, wo sie auch ihrem Hund etwas zurückgeben können", verrät der Synchronsprecher und ergänzt: "Dass er dir Liebe und Vertrauen schenkt und sich dein Leben lang an dich bindet."

Vor etwa einem halben Jahr starteten Jochen und Matthias ihr Projekt und kauften eine alte Gärtnerei, die nun einer Hunde-Akademie weichen soll. Das Gelände sei einen Hektar groß und eine wahre Oase für die Fellfreunde. "Mit alten Bäumen, einem See, einem Blockhaus, einem Glashaus. [...] Hunde sind da einfach nur frei und müssen sich um nichts kümmern und sorgen. Man kann seine Beziehung zum Hund auf ein neues Level bringen", beschreibt Jochen das Grundstück. Bei der Umsetzung ihres Konzeptes sei ihm vor allem eine Person eine große Stütze: "Ohne Matti könnte ich das gar nicht machen, er ist das Mastermind dahinter. Er strukturiert das Ganze und hat einen Blick für jedes Detail." Nach Fertigstellung der Akademie planen die beiden, den Hunden und ihren Besitzern eine besondere Art von Training zu bieten, bei der "Mensch und Tier zur Ruhe kommen" können. Neben Mantrailing wollen sie mit den Spürnasen auch ins Watt gehen und Zeit am Meer verbringen.

Jochen und Matti, wie der 56-Jährige seinen Partner liebevoll nennt, haben selbst zwei Fellnasen zu Hause: die Labradordame Khaleesi und den Staffordshire-Terrier namens Snoopy, den das Ehepaar aus einem Tierheim in Cuxhaven adoptierte. Neben seiner Tätigkeit als Moderator setzt sich Jochen mit Leib und Seele für den Tierschutz ein und versucht, andere Menschen über den artgerechten Umgang mit den Vierbeinern aufzuklären. In einem früheren Interview mit dem Magazin betonte Jochen: "So eine Entscheidung darf nicht unüberlegt getroffen werden. Sich für ein Tier aus dem Tierheim zu entscheiden, bedeutet, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, das seine individuelle Geschichte hat."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Andrea Heinsohn Jochen Bendel und Matthias Bendel-Pridöhl

Anzeige Anzeige

Instagram / jochenbendel Jochen Bendel, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jochens Idee einer Hunde-Akademie an der Nordseeküste? Superschön! Ich finde es toll, wie sie sich für das Tierwohl einsetzen. Na ja. Schön für sie, aber ich bin kein großer Tierfreund. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de