Queen Elizabeth II. (90) gelingt in diesem Jahr das, was noch kein britischer Royal bisher geschafft hat. Die sympathische 90-jährige Monarchin feiert ihr 65. Thronjubiläum. Ihre lange Regentschaft bricht damit alle Rekorde – und hatte Höhen und Tiefen.

Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 im Alter von 26 Jahren über Nacht zur Königin. Sie trat damit in die Fußstapfen ihres Vaters King George VI, der an diesem Tag einer Lungenerkrankung erlag – somit ist das heutige Jubiläum auch der Todestag ihres Vaters. Sie ist eine pflichtbewusste Königin, die wahres Stilbewusstsein beweist. Mit ihren bunten Ensembles in Pink, Türkis, Gelb oder Neongrün – wie bei der Trooping The Colour Parade in London – gehört sie wohl zu den farbenfrohsten Royals aller Zeiten.

Mit der lebensfrohen Queen feiert nicht nur eine ganze Nation, sondern mit Sicherheit auch ihr Ehemann Prinz Philip (95), ihre vier Kinder, acht Enkel und fünf Urenkel. Die Monarchin kann auf ereignisreiche 65 Jahre zurückblicken, auf viele glückliche, aber auch traurige Momente. Der tragische Tod ihrer Schwiegertochter Prinzessin Diana (✝36) im Jahr 1997, Scheidungen ihrer Kinder und Kriege, wie der Falklandkrieg 1982, gehören zu ihrer Amtszeit.

Erfahrt im Clip mehr über die 1,63 Meter große Queen, die mit ihrer humorvollen Art dem Volk noch immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Chris Jackson / Getty Images Queen Elizabeth II. 2014 in Glasgow

Chris Jackson / Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip beim Royal Ascot 2015

Annie Leibovitz Queen Elizabeth II. mit ihren Enkelkindern



