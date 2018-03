Diese Bilder sorgen im Lombardi-/Engels-Clan für neue Aufregung! Fotos, die in dieser Woche in den Medien auftauchen, zeigen Sarah Lombardis (24) Mutter Sonja Strano knutschend mit einem jungen Mann – einem Mann, der ihr Sohn sein könnte. Promiflash erfuhr: Die Bilder sind schon etwas älter, Sonja und der heute 26-Jährige waren über ein Jahr lang ein Paar. Im Interview mit Promiflash erzählt Pascal alles über die Liebe zu Sarahs Mutter mit dem Altersunterschied von mehr als 20 Jahren!

Verrückt: Alles begann 2012 online! Während einer DSDS-Sendung kommt Pascal auf die Idee, sich bei Facebook mit Sarah Engels – sie ist damals noch nicht mit Pietro verheiratet –anzufreunden. Der Beginn einer unkonventionellen Liebesgeschichte, wie Pascal verrät: "Bei Facebook gibt es die Funktion 'Personen, die du vielleicht kennst', da hab ich Sonja gesehen und habe gedacht – attraktive Frau!"

Sonja akzeptiert die Freundschaftseinladung, es folgen monatelange Chats. Während Sarah Karriere macht, datet ihre Mutter den damals noch 21-Jährigen. Am Kölner Dom treffen sich Sonja und Pascal zum ersten Mal. "Wir haben uns ganz nett unterhalten, haben uns über intensivere Dinge unterhalten."

Aus dem Blind Date werden eineinhalb Jahre Liebe. Was Pascal an Sonja so mochte und wie es mit den beiden weiterging, erfahrt ihr im Video.

Wegen eines Facebook-Posts von Farid Bang kam es übrigens zum Zoff zwischen Pascal und dem Rapper. Warum Farid den Ex von Sonja Strano als "Rotzlöffel" beschimpft, seht ihr hier:

Promiflash Pascal Meier im Interview über seine Ex-Partnerin Sonja Strano

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi mit Mama Sonja und Pascal bei einem Gartenfamilienfest 2014

Facebook / Sarah Lombardi Sarah Lombardi mit ihrer Mutter Sonja Strano im Jahr 2014



