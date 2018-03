Seinen Start im Filmgeschäft hat sich Riccardo Simonetti sicherlich anders vorgestellt. Der Blogger und Internet-Star, der seine Fans vor allem mit ausgefallenen Outfits und Fashion-Updates begeistert, machte bei seinem allerersten Dreh eine prägende traurige Erfahrung: Sein Filmpartner Oliver Rath starb während der Dreharbeiten – ein Schock für den Nachwuchsschauspieler.

Im August 2016 starb Oliver ganz unerwartet mit 38 Jahren. Die tragische Nachricht hinterließ die deutsche Promiwelt in tiefer Trauer um den Berliner Starfotografen. Auch Riccardo war persönlich vom Tod des [Artikel nicht gefunden] betroffen, denn die beiden spielten in einem Film übers Berliner Nachtleben mit. Für Ricci war es eine surreale Erfahrung, Oliver auf einen Schlag nicht mehr bei sich zu haben. "Wenn jemand stirbt, der in einem Film mit dir eine Rolle gespielt hat, dann wirkt das selbst fast wie ein Film. Man hat gar keine Vorstellung davon, dass diese Person jetzt auf einmal nicht mehr da ist", erklärte er im Promiflash-Interview. Erst nach mehreren Wochen habe er realisiert, was da passiert sei.

Eigentlich wollte Riccardo mit dem Film sein Kinodebüt auf der Berlinale im Februar 2017 feiern. Durch Olivers überraschenden Tod verzögert sich nun alles ein wenig, da einige Szenen neu gedreht werden mussten. Riccardo betreffe das zwar nicht, doch für den Rest der Filmcrew sei die Situation problematisch, so der Berliner: "Bei allen Szenen, die jetzt neu gedreht werden müssen, ist man jetzt erst einmal in Schockstarre." Trotzdem soll der Film, dessen Titel noch unbekannt ist, in diesem Jahr in die Kinos kommen.

Im Video bekommt ihr einen Einblick in Olivers Arbeit als Fotograf. Der Berliner lichtete unter anderem Sophia Thomalla (27) in heißen Outfits und Posen ab.

Sean Gallup/Getty Images for Marcel Ostertag Riccardo Simonetti auf der Fashion Week 2017 in Berlin

Christian Marquardt/Getty Images Oliver Rath in Berlin im Januar 2016

Peter Michael Dills/Getty Images for IMG Riccardo Simonetti auf der Fashion Week in Berlin



