Riccardo Simonetti muss von gutem Freund Abschied nehmen

Riccardo Simonetti (32) hat den Tod eines engen Freundes bekannt gegeben. Tim Kruger verstarb im Alter von nur 44 Jahren bei einem Unfall in Barcelona. Riccardo, der den verstorbenen Erotik-Star als eine seiner "wichtigsten Bezugspersonen" bezeichnete, teilte in einem emotionalen Instagram-Post: "Jetzt bist du nicht mehr da und hast ein Loch in alle Herzen gerissen, die dich kannten." Er erinnert sich: "Du bist einer der feinsten Menschen, die mir je begegnet sind und ich werde nie vergessen, wie viel Spaß ich immer mit dir hatte." Auch die "täglichen Sprachnachrichten" mit seinem engen Freund werden Riccardo sehr fehlen. "Wir werden dich so sehr vermissen, dass ich gerade gar nicht weiß, wie es ohne dich weitergehen soll", beendet der Moderator sein langes Statement.

Die Todesumstände von Tim wurden sowohl von seinem langjährigen Partner als auch seiner Produktionsfirma bestätigt. Laut einer Mitteilung auf der Plattform X starb der ehemalige Schauspieler und Regisseur durch einen "tragischen, aber einfachen Unfall zu Hause". Hinweise auf Fremdeinwirkung, Suizid oder Drogenkonsum gebe es nicht. Tims langjähriger Partner äußerte sich auf der Social-Media-Plattform wie folgt: "Für die Öffentlichkeit war er der ultimative rothaarige Pornostar; für mich war er ein süßer, fürsorglicher Partner, mit dem ich über 20 Jahre lang zusammen war." Auch zahlreiche Fans und Wegbegleiter des verstorbenen Stars äußerten ihre Trauer und schickten Beileidsbekundungen in den sozialen Medien.

Tim, der mit bürgerlichem Namen Marcel Bonn heißt, ist seit 2006 in pornografischen Filmen zu sehen. Auch als Regisseur war er bereits tätig. Ursprünglich stammt er aus Düsseldorf, lebte aber schon seit mehreren Jahren in Barcelona, wo sich auch der tragische Unfall ereignet haben soll. Im Netz trauern die Fans um ihn unter seinem letzten Instagram-Beitrag: "Ruhe in Frieden, lieber Tim. Wir werden dich immer lieben."

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Tim Kruger

Instagram / timkruger_reloaded Tim Kruger, Februar 2025