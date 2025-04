Moderator Riccardo Simonetti schützt seinen Ehemann Steven

Moderator und Social-Media-Star Riccardo Simonetti (32) ist aktuell in der brandneuen Staffel von LOL: Last One Laughing auf Amazon Prime zu sehen. In einem Bunte-Interview äußerte er sich kürzlich nicht nur zur Comedyshow, sondern auch erstaunlich offen über die Beziehung zu seinem Ehemann Steven. So verriet er, dass es ein großer Schritt gewesen sei, gemeinsam mit Steven in der Öffentlichkeit aufzutreten und dass es ihm besonders wichtig sei, seinen Ehemann vor dem Rampenlicht zu schützen. "Das Leben hat er sich nicht ausgesucht", stellte Riccardo klar.

Noch immer habe Riccardo als Social-Media-Star mit Anfeindungen und Diskriminierung zu kämpfen. Im Interview erklärte er, dass sein Partner ihn in allen Lebensbereichen unterstützt. "Ich habe mich in den letzten Jahren fast nur auf meine Karriere fokussiert und musste viele Entscheidungen allein treffen. Jetzt habe ich ihn an meiner Seite. Er füllt meinen Alltag mit so viel Liebe und Leben, dass dank ihm mein Privatleben genauso erfüllend ist", sagte Riccardo stolz. Trotz öffentlicher Aufmerksamkeit seien es für das Paar vor allem die gemeinsamen Träume und alltäglichen Freuden, die zählen. So wollen Riccardo und Steven ihre gemeinsame Zeit künftig häufiger auf Mallorca verbringen, wo sie ein Haus besitzen.

Riccardo, der aus dem bayerischen Bad Reichenhall stammt, kennt die Herausforderungen, mit Vorurteilen und öffentlichem Druck umzugehen – umso wichtiger ist ihm ein stabiles, wertschätzendes Zuhause. Im Interview gab Riccardo zudem ein Detail preis, das für seine Fans eine echte Überraschung ist: Zu Hause soll nämlich gar nicht Riccardo, sondern Steven der größere Entertainer sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / primevideode "LOL: Last One Laughing"-Cast, sechste Staffel

Anzeige Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti, Moderator

Anzeige Anzeige