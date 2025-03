Riccardo Simonetti und weitere Stars bei "Sesamstraße" dabei

Der Entertainer und Social-Media-Star Riccardo Simonetti (32) wird in der beliebten Kindersendung "Sesamstraße" gemeinsam mit den bekannten Charakteren wie Ernie, Bert und Elmo auftreten. Sein Besuch steht unter dem Motto "Self Empowerment" und richtet sich an alle kleinen Zuschauer, um ihnen mit einem besonderen Lied Mut zu machen und Selbstbewusstsein zu geben. Mit den Puppen singt Riccardo das Stück "Jetzt kommt Deine Zeit". In einem Statement äußerte er sich begeistert: "Ich liebe es, dass es der 'Sesamstraße' schon immer gelungen ist, ernste Themen kindgerecht zu verpacken."

Wie der NDR bekanntgab, erwartet die Zuschauer neben Riccardo Simonetti ein weiteres Highlight: Das lustige Zaubererduo Siegfried & Joy wird ebenfalls Teil der neuen Staffel sein. Die beiden Magier versuchen in einer Episode, der Zauberfee Abby ihre schlechte Laune wegzuzaubern. Ob das gelingen wird, bleibt abzuwarten. Für Siegfried & Joy war der Besuch in der Sesamstraße ein magischer Moment. "Es war kunterbunt, es war aufregend und wir haben natürlich alle unsere lieben Charaktere kennengelernt", schwärmte Siegfried. Joy fügte hinzu: "Der Besuch in der Sesamstraße hat uns in unsere Kindheit zurückversetzt. Es ist eine magische Welt."

Für Riccardo Simonetti ist die Botschaft seines Auftritts eine Herzensangelegenheit, denn die Themen Selbstbewusstsein und Diversität begleiten ihn schon lange. Mit seinen Beiträgen auf Social Media setzt er sich für Akzeptanz und Toleranz ein und thematisiert offen persönliche Herausforderungen, um anderen Menschen Mut zu machen. Riccardo hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner authentischen Art als wichtige Stimme für Vielfalt und Inklusion etabliert. Die Freude über seinen Einsatz in "Sesamstraße" ist besonders groß, da er die Sendung schon als Kind geliebt hat. Privat hat Riccardo letztes Jahr seinen Mann Steven auf Mallorca geheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bert und Ernie

Anzeige Anzeige

Getty Images Siegfried & Joy bei der Berlinale 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige