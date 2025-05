Taylor Swift bereut ihre Freundschaft mit Blake Lively

Taylor Swift (35) und Blake Lively (37) galten als unzertrennliche Freundinnen, doch diese Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein. Daily Mail zufolge soll Taylor die Freundschaft nach zehn Jahren beendet haben, nachdem sie sich durch Blake in einen juristischen Streit hineingezogen fühlte. Der Konflikt dreht sich um den Film "It Ends With Us", dessen Dreharbeiten, begleitet von schweren Anschuldigungen zwischen Blake und ihrem Co-Star Justin Baldoni (41) , eskalierten. Schließlich wurde sogar Taylor zur Zielscheibe, da Blake angeblich private Textnachrichten als Druckmittel einsetzen wollte, um Taylors Unterstützung zu gewinnen – ein Vorwurf, den Blake entschieden zurückweist.

Die Sängerin, die jahrelang loyal zu Blake stand, sieht nun die vergangenen Ereignisse in einem anderen Licht. Insidern der Daily Mail zufolge soll Taylor erkannt haben, dass es in ihrer Freundschaft mit Blake viele Warnsignale gegeben haben könnte, die sie ignoriert hatte. Besonders sauer stößt ihr offenbar auf, dass Blake sie für eigene Zwecke instrumentalisiert haben soll. Auch Taylors aktueller Partner, Footballspieler Travis Kelce (35), hat den Berichten zufolge beschlossen, sich aufgrund der Spannungen von Blake und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) zu distanzieren. "Taylor und Travis sind entschlossen, diese Kapitel abzuschließen", bestätigte eine Quelle.

Taylor und Blake hatten einst eine enge Beziehung, in die auch die Familien der beiden involviert waren. Taylor ist sogar Taufpatin von Blakes Kindern. Während Taylor in ihrer Karriere zahlreiche Erfolge feierte, sorgte Blake immer wieder für Negativ-Schlagzeilen – sei es durch berufliche Entscheidungen oder persönliche Eskapaden, an denen auch Co-Stars beteiligt waren. Rückblickend soll Taylor Freunde gewarnt haben: "Ich habe das alles aus Loyalität toleriert." Dennoch bleibt abzuwarten, ob diese Wendung für die beiden Frauen tatsächlich das endgültige Ende ihrer Freundschaft bedeutet oder ob die Zeit alte Wunden heilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

Anzeige Anzeige