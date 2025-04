Riccardo Simonetti wird wegen "Sesamstraße" angefeindet

Riccardo Simonetti (32) steht aktuell im Mittelpunkt eines besorgniserregenden Shitstorms. Der Social-Media-Star wird massiv angefeindet, seit der NDR bekannt gab, dass er einen Gastauftritt in der beliebten Kindersendung "Sesamstraße" haben wird. Vor allem aus rechten Kreisen schlägt ihm eine Welle homophober Beleidigungen entgegen. Kritiker schüren dabei unbegründete Ängste, indem sie Riccardos Auftritt als vermeintliche "Gehirnwäsche" für Kinder bezeichnen. Der Moderator reagierte frustriert auf die Kommentare: "Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Deutschland erst mal abwartet, bis die Folge erscheint, bevor sie einen Skandal draus machen", schrieb er in einem Instagram-Post.

Der Hass im Netz beschränkt sich allerdings nicht nur auf Riccardos Social-Media-Kanäle. Auch der NDR musste die Kommentarspalten unter seiner Ankündigung des Gastauftritts schließen, da die Beleidigungen überhandnahmen. Der Sender betonte in einer Stellungnahme, dass homophobe und beleidigende Äußerungen konsequent gelöscht würden. Während rechte Gruppen weiterhin Stimmung gegen den Moderator machen, erhält Simonetti auch viel Zuspruch von seinen Fans und Prominenten, die seine Offenheit und seinen Einsatz für Diversität loben. In einer späteren Story sprach Riccardo nun darüber, wie sehr ihn die Angriffe belasten: "Diese ganzen hetzenden Sesamstraßen-Nachrichten und -Kommentare haben die letzten Tage zu einer echten Mental-Health-Herausforderung gemacht." Um sich zu schützen, reduzierte der Moderator seinen Social-Media-Konsum und suchte Abstand in Los Angeles, wo er aktuell verweilt, um die Situation aus der Ferne zu verarbeiten.

Riccardo gehört seit Jahren zu den prominentesten Stimmen für Toleranz in Deutschland. Der Moderator, der seit Dezember 2024 mit seinem Partner verheiratet ist, setzt sich regelmäßig für Themen wie Diversität und LGBTQ+-Rechte ein. Er selbst beschreibt seine Kindheit in einem kleinen bayerischen Ort als prägend für sein Engagement. "Ich hätte als Kind jemanden gebraucht, der mir zeigt, dass es okay ist, anders zu sein", erklärte Riccardo in einem früheren Interview. Mit seinem Gastauftritt in der "Sesamstraße" sieht er offenbar seine Chance, genau diese Person für die nächste Generation zu sein.

Getty Images Riccardo Simonetti beim Raffaello Summer Day 2024

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Mann Steven in den Flitterwochen, Januar 2025