Es ist der Tag gekommen, auf den unzählige Fans zwei Jahre lang gewartet haben: Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe läuft ab heute in den Kinos. Die Zuschauer können sich – ohne zu viel zu verraten – auf die eine oder andere heiße Sexszene freuen. In diesen zeigt sich insbesondere Dakota Johnson (27) ziemlich freizügig. Im Gespräch mit Promiflash verrät ihr Co-Star Jamie Dornan (34) jetzt, wie fürsorglich er während dieser pikanten Aufnahmen ihr gegenüber war.

Vor einem Filmteam die Hüllen fallen zu lassen und dann auch noch intim zu werden ist keine einfache Aufgabe, wenn dann noch S&M-Praktiken hinzukommen, wird's besonders knifflig. Jamie hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, sich um seine Filmpartnerin ganz gentlemanlike zu kümmern: "Ich denke, es ist die Pflicht eines Mannes das zu tun. Dakota ist eher diejenige, die in der kompromittierenden Position ist. Wenn sie also nackt an ein Bett gefesselt ist und sie 'Cut' rufen, dann ist sie plötzlich ein Mädchen, das nackt an ein Bett gefesselt ist und das ist nicht gerade cool, also gehe ich sicher, dass sie schnell bedeckt wird", erzählt der Schauspieler gegenüber Promiflash auf der Europapremiere des Erotikstreifens.

Seht ihr das wie Jamie – hat es Dakota tatsächlich schwerer als er? Stimmt im Voting darüber ab!

