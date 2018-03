Seit wenigen Monaten schwebt GZSZ-Liebling Janina Uhse (27) auf Wolke sieben. Bisher weiß man wenig über den neuen Mann an ihrer Seite und vermutlich wird das auch so bleiben. Zumindest, wenn es nach der frisch verliebten Schauspielerin selbst geht.

Gerne und oft plaudert die Jasmin-Flemming-Darstellerin über ihren Job, Beauty, Mode oder Food, doch bei ihrem Privatleben hält sie sich sehr bedeckt. Doch das hat einen ganz einfachen Grund, wie sie Promiflash beim "Place to be"-Pre-Dinner in Berlin gesteht: "Ich habe noch nie viel von mir privat preisgegeben. Das liegt einfach daran, dass ich für mich die Entscheidung gefällt habe, um mich selbst zu schützen." Darum hat sich die Bloggerin dazu entschlossen ihre Beziehung sowie ihre Familie unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu halten. Was meint ihr? Könnt ihr Janinas Einstellung teilen? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab.

Allgemein teilt Janina zum Thema Liebe eine sehr tolerante Ansicht: "Ich lebe nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt und deshalb akzeptiere ich alles und jeden. Alles hat seine Daseinsberechtigung und jeder soll das so machen, wie er oder sie es für richtig hält."

Ob der Soapie eine eifersüchtige Freundin ist, erfahrt ihr hier:

Instagram/ janinauhse Janina Uhse in Berlin

Clemens Bilan/Getty Images for Dimitri Janina Uhse bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

Ralf Succo/WENN.com Janina Uhse bei der Laurèl-Show auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin

Könnt ihr Janinas Uhse Entscheidung, ihr Liebesleben privat zu halten, nachvollziehen? 763 Stimmen 742 Ja, absolut! Man muss wirklich nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen! 21 Nicht so ganz! Schließlich ist sie eine Person des öffentlichen Lebens und da gehört das Privatleben nun mal dazu!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de