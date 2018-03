Der US-Amerikaner Bryan Ray liebt Britney Spears (35) über alles und investiert deshalb schon seit seinem 17. Lebensjahr in ein ganz besonderes Vorhaben: Die ewige Jugend und genauso auszusehen wie sein großes Idol!

"Schon seit meiner Jugend dachte ich, dass Britney, mit den Qualitäten, die sie mit sich bringt, einfach das perfekte Gesampaket ausmacht", äußert der 31-jährige Bryan Ray laut Mirror und erklärt damit seine langjährige Leidenschaft für die blonde Sängerin mit den schneeweißen Beißerchen. Und wenn Brit in ihrem Hitsong "Hit me, baby, one more time" singt, dann scheint Bryan das wörtlich zu nehmen und lässt sich eine Botox-Spritze nach der anderen in sein Gesicht jagen.

Insgesamt 90 Beauty-Prozeduren hat der junge Mann bereits über sich ergehen lassen und dafür mehr als 80.000 Dollar ausgegeben. Dazu sollen nach eigenen Angaben monatlich etwa 500 Dollar für Pflegeprodukte und Auffrischungen kommen. Das Geld dafür verdient der Kalifornier mit dem Vertrieb von essbaren Cannabis-Produkten. Desweiteren plant Bryan auch sein Äußeres zu Geld zu machen: "Mit meinem Aussehen möchte ich modeln, ich liebe es Britney zu imitieren und das möchte ich auch in Zukunft weitermachen, mal sehen, wohin es mich bringt." In seiner Freizeit tritt Bryan als Britney-Double in Nachtclubs auf, ihre Choreographien beherrscht er mittlerweile im Schlaf.

Ein wenig erinnert Bryan Ray allerdings auch an Justin Bieber (22) – was dieser in Zukunft plant seht ihr im Video am Ende des Artikels.

Instagram/beeray416 Bryan Ray

Instagram/beeray416 Bryan Ray und Britney Spears

Instagram/beeray416 Bryan Ray mit seiner Schwester im Jahr 2013

